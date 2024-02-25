الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري

مع اقتراب شهر رمضان المبارك ، زاد انشغال المواطنين والتساؤلات عن سعر الريال السعودي، اليوم، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وحدد البنوك العاملة في مصر اليوم لحضور المسافرين للعملة عن طريق فتح حساب نشط بأحد البنوك يكون قد مر عليه ٦ اشهر وتقديم الاوراق الدالة علي السفر تذكرة الطيران  التأشيرة وجواز السفر ويقوم البنك بإتاحة ١٥٠٠ ريال سعودي للمسافر بالسعر الرسمي ٨.٢٥ جنيه.

سعر الريال السعودى اليوم الاحد 25-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

وشهدت منصات البحث الإلكترونية اقبال كبير لمعرفة كيفية الحصول علي العملة في ظل ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية وعدم توافره خلال موسم العمرة الحالي.

ومن المقرر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الثاني يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس لتحديد مصير سعر الفائدة والمرجع القيام برفعه مرة ثانية بين ١ و ٢ % .


سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، بالتعاملات الصباحية اليوم الاحد 25  فبراير 2024.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاحد نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

 

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاحد نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاحد نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الاحد 2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى والدولار

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاحد نحو 8.18  للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاحد 25 فبراير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاحد 25  فبراير 2024 بالتعاملات الصباحية  .

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