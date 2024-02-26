الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، زاد انشغال المواطنين وكثرة التساؤلات عن سعر الريال السعودي، اليوم الإثنين، في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة لمعرفة آلية توفير العملة لأداء مناسك العمرة.

سعر الريال السعودى اليوم مقابل الجنيه المصرى

وشهدت منصات البحث الإلكترونية اقبال كبير لمعرفة كيفية الحصول علي العملة في ظل ارتفاع سعر الريال السعودي في السوق الموازية وعدم توافره خلال موسم العمرة الحالي.

سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 26-2-2024 مقابل الجنيه المصرى

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط  لحصول المسافرين علي العملة السعودية وهذه الاشتراطات تبدأ  بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر علي انشائه ٦ اشهر بالإضافة الي تقديم الاوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد  تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف  ١٥٠٠ ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع ٨.٢٥ جنيه.

ومن المقرر اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الثاني يوم الخميس الموافق ٢٨ مارس لتحديد مصير سعر الفائدة والمرجع القيام برفعه مرة ثانية بين ١ و٢ %.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة، اليوم الاثنين 26  فبراير 2024.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي المصري اليوم الاثنين نحو 8.22 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري

سجل سعر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الاثنين نحو 8.19 للشراء ونحو 8.22 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية اليوم الاثنين نحو 8.20 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الاثنين نحو 8.19 للشراء ونحو 8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الاثنين نحو 8.18 للشراء ونحو 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 26-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه والليرة والدولار

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاثنين 26 فبراير 2024 نحو ٠٫٢٧ دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاثنين 26 فبراير 2024.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي بالبنك الاهلي المصري سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية سعر الريال السعودي

مواد متعلقة

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 26-2-2024 فى مصر مقابل الجنيه والليرة والدولار

الأكثر قراءة

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

مستندات.. حيثيات حبس غادة والى بتهمة سرقة لوحات فنان روسى

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟