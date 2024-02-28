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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 28 -2-2024 في مستهل التعاملات الصباحية

كتاكيت
كتاكيت

شهد أسعار الكتاكيت استقرار نسبي في بورصة الدواجن خلال الفترة الأخيرة، وهذا مؤشرًا إيجابيًا على استقرار السوق واستمرارية الطلب على هذه المنتجات؛ لضمان استمرارية هذا الاستقرار، يتعين على الجهات المعنية متابعة عوامل الإنتاج والعرض والطلب بعناية.

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء عمر يوم

وتقدم الدستور في التقرير التالي أسعار كتكوت البط والفراخ البلدي والفراخ البيضاء في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم 33 جنيها و39 جنيها، بينما جاءت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 28 جنيها و28.25 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم 12 جنيها و 14 جنيها للمستهلك داخل بورصة الدواجن.

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أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 28-2-2024

كما سجلت أسعاركتكوت ساسو بيورعمر يوم 13 جنيها 14 جنيها داخل بورصة الدواجن للمستهلك، كما سجلت أسعار الكتكوت البلدي الحر عمر يوم ما بين 8.5 جنيه و9.5 جنيه كتكوت هجين عمر يوم  10 جنيهات و11 جنيها، كما سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم 11.5 جنيه و12.5 جنيه، بينما سجلت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم 12.5 جنيه و13.5 جنيه.

أسعار كتكوت البط اليوم الأربعاء 28 -2-2024

بلغت أسعار الكتكوت بط فرنساوي عمر يوم 17 جنيها إلى 18 جنيها داخل بورصة الدواجن، بينما سجلت أسعار الكتاكيت المسكوفي عمر يوم للمستهلك داخل بورصة الدواجن ما بين  46 جنيها إلى 47 جنيها، كما سجلت أسعار الكتكوت بط مولار عمر يوم 38.50 جنيه و39.25 جنيه، للمستهلك داخل بورصة الدواجن.

ووفقا إلى تصريحات رئيس شعبة الدواجن أن أسعار الكتاكيت شهدت ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية نتيجة إلى زيادة الطلب علي الكتكوت خاصة مع دخول دورات رمضان، بإضافة إلى أن هناك تراجع في قطاع الأمهات الكتكوت نتيجة إلى خروج عدد كبير منه خارج المنظومة.

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