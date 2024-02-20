أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 20-2-2024 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماصية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت في الشركات وفي بورصة الدواجن في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 20-2-2024

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

كتكوت أبيض شركات عمر يوم سجل سعر مابين 32 جنيه و 39 جنيه

كتكوت أبيض قطعان عمر يوم سجل سعر مابين31 جنيه و31.25 جنيه

كتكوت ساسو عمر يوم سجل سعر مابين 13 جنيه و 14 جنيه

كتكوت ساسو بيورعمر يوم سجل سعر مابين 14 جنيه و 15 جنيه

كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل سعر مابين 7.5 جنيه و8.5 جنيه

كتكوت هجين عمر يوم سجل سعر مابين 9 جنيه و10 جنيه

كتكوت جيل ثاني عمر يوم سجل سعر مابين11 جنيه و12 جنيه

كتكوت روزي بيورعمر يوم سجل سعر مابين 11 جنيه و12 جنيه

أسعار الكتاكيت في الشركات الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة كايرو ثري إية للدواجن سعر 37 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) للدواجن سعر 36 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركةالصلاح 37 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة مجموعة القصبي للإستثمار 37 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة مجموعة حسن الغريب 33 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة مجموعة الوادي 36.5 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة كتكوت بلدي 8.75 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة كتكوت ساسو 10 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة كتكوت سمان ( الأسمر ) 5.5 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة كتكوت سمان ( الأبيض ) 6 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء في شركة سمان أبيض بيور 8 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.