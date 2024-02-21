قائمة أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 21-2-2024 في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم حالة من الاستقرار، حيث شهدت أسعارها ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، والكتاكيت ضمن مدخلات إنتاج الدواجن، وارتفاع أسعارها ينعكس على أسعار الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم سجل سعر مابين 32 جنيه و 39 جنيه، بينما جاءت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم سجل سعر مابين31 جنيه و31.25 جنيه، كما سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم سجل سعر مابين 13 جنيه و 14 جنيها.

كتكوت ساسو بيورعمر يوم سجل سعر مابين 14 جنيه و 15 جنيه، وبلغت كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل سعر مابين 7.5 جنيه و8.5 جنيه.

كتكوت هجين عمر يوم سجل سعر مابين 9 جنيه و10 جنيه، وجاءت كتكوت جيل ثاني عمر يوم سجل سعر مابين11 جنيه و12 جنيه، وسجلت كتكوت روزي بيورعمر يوم سجل سعر مابين 11 جنيه و12 جنيها.

أسعار الكتاكيت البط في بورصة الدواجن

سجلت أسعار كتكوت بط فرنساوي عمر يوم مابين 14.5 جنيه إلي 15.5 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم مابين 36 جنيه إلي 37 جنيه.

كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 33.00 جنيه و 33.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت في الشركات الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة شركة كايرو ثري إية للدواجن سعر 37 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) للدواجن سعر 36 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الصلاح 37 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة مجموعة القصبي للإستثمار 37 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة مجموعة حسن الغريب 33 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة مجموعة الوادي 36.5 جنيهًا للكتكوت عمر يوم.