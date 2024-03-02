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اقتصاد

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

شهد سعر الذهب اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 انخفاضًا، حيث سجل عيار 21 نحو 2900 جنيه للبيع و2850 جنيه للشراء، ويعد عيار 21 هو الاكثر بيعًا وشراءً في الأسواق. 

اسعار الذهب اليوم مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 نحو 3314 جنيهًا للبيع، و3257 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 نحو 3038 جنيهًا للبيع و2985 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 

انخفض سعر جران الذهب عيار 21 اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 ليسجل 2900 جنيهًا للبيع، و2850 جنيهًا للشراء. 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم السبت 

سجل عيار 18 اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 انخفاضًا ليبلغ 2485 جنيهًا للبيع و2442 جنيهًا للشراء. 

أسعار الذهب اليوم تبدء بالإنخفاض في مستهل التعاملات الصباحية

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت 

انخفض سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 ليبلغ 1933 جنيهًا للبيع، و1900 جنيهًا للشراء. 

سعر الذهب اليوم بالدولار. 

سجلت اونصة الذهب اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 انخفاضًا ملحوظًا لتسجل نحو 2084 دولارًا للبيع، و2083 دولارًا للشراء. 

سعر الذهب btc اليوم في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب من نوعية BTC نحو 27200 جنيه، ويعد هذا النوع هو أحد أنواع الجنيهات الذهب في مصر حيث واحدة من الشركات المصنعة للجنيه الذهب، ويتميز هذا النوع بكثرة جودته ودقة العيار الخاصة به.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت الموافق 2 مارس 2024 عيار 21، نحو 23200 جنيهًا للبيع، و22800 جنيهًا للشراء.

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