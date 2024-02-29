الخميس 29 فبراير 2024
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محافظات

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتي اللي حصل"

نيره
نيره

قال صلاح محمود عبد الرازق من أهالي قرية ميت طريف مركز دكرنس، والد الفتاة المتوفية في جامعة العريش، "اتصلوا بينا يوم السبت وقالوا نيرة تعبانة وفي العناية المركزة".

وأكمل والد الطالبة نيرة حديثه قائلا: “إن فور وصوله العريش، وجد ابنته متوفية لم يستطع حتى الحديث معها”.

كما أكد والد المتوفية، أن ابنته لم تحكي له شئ عن خلافاتها مع زميلاتها بسبب ظروف عمله في المحكمة، مطالبا بحق ابنته.

وناشد صلاح محمود عبد الرازق والد نيرة، من جامعة العريش بضرورة إصدار بيان بتفاصيل الواقعة، مشيرا الى أن الجامعة تتحمل مسئولية انتحار نجلته.

تفاصيل الواقعة

وكانت الواقعة قد حدثت قبل 4 أيام، عندما استقبلت مستشفى العريش العام، يوم الأحد الماضي، طالبة تدعى "نيرة.ص.م" 19 عاما، مصابة باضطراب في الوعي وهبوط حاد في الدورة الدموية، ونبضها ضعيف بسبب تناولها مادة مجهولة، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها؛ إلا أنها فارقت الحياة.

وبدأت تفاصيل الواقعة تتكشف شيئا فشيئا بحب الروايات المنسوبة لزملائها من طلاب الجامعة، والتي تزعم أن صورة التقطت خلسة للطالبة نيرة أثناء وجودها داخل الحمام، ثم ابتزازها بها من قبل زملاء آخرين في الجامعة، هو السبب وراء إقدام نيرة على الانتحار.

وتشير صورة متداولة لمحادثة على تطبيق الواتساب، إلى طرح أحد الطلاب استفتاء على "جروب الدفعة"، يطلب التصويت على طرح الصورة يوم السبت أو اليوم الساعة 12، دون تحديد هوية صاحب الصورة، وتزعم إحدى الروايات أن هذه المحادثة كانت سببا أخيرا في تزايد الضغوط على طالبة العريش نيرة، والتي لم تتحملها وأقدمت على الانتحار.

وزعم أحد الحسابات أن الطلاب المتهمين بابتزاز الطالبة نيرة كتبوا على جروب الدفعة بتطبيق الواتساب: "الشيخة اللي كانت بتصلي بينا فالسكن وعاملها نفسها إمام، تحبوا نفضحها يوم السبت ولا النهاردة الساعة 12 بليل؟".

وتقول الرواية المنسوبة لزملاء الطالبة نيرة، إنها حاولت بكل السبل إثناء زملائها المتهمين، عدم نشر الصورة والتوقف عن ابتزازها، إلا أنهم لم يستجيبوا لها وواصلوا تهديدها.

ميت طريف مركز دكرنس جامعة العريش العريش صلاح محمود

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