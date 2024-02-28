الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 3 أشخاص سقط عليهم ديكور قصر الثقافة بالمنصورة

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 اشخاص بجروح بالغة إثر سقوط ديكور مسرح  قصر ثقافة المنصورة عليهم، خلال الإعداد للعرض المسرحي وتم نقلهم إلى مستشفي المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.
 

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة  شرطة النجدة بسقوط ديكور مسرح قصر ثقافة المنصورة ووجود مصابين.
 

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 3 اشخاص بعد سقوط ديكور قصر الثقافة التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافى.
 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

الدقهلية المنصورة مستشفي المنصوره الدولى سقوط ديكور مسرح قصر ثقافة المنصورة

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