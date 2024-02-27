"طب المنصورة" تستضيف ندوة علمية حول أساليب التغلب على الاحتراق الأكاديمي

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة، محاضرة بعنوان "الاحتراق الأكاديمي وسبل التغلب عليه"، ألقاها الدكتور عمرو سرحان أستاذ طب الأطفال، مؤسس ورئيس وحدة أمراض الكلى والغسيل الكلوي الأسبق في مستشفى الأطفال الجامعي، وكيل كلية الطب لشؤون الدراسات العليا الأسبق وعميد كلية الطب جامعة المنصورة الأسبق.

وتناولت المحاضرة كيفية التعامل مع ضغوط الحياة الأكاديمية وتجنب الاحتراق الأكاديمي خاصة في المجالات الطبية، ويقدم الدكتور عمرو سرحان نصائح قيمة وتجارب شخصية لتحقيق التوازن بين الدراسة والحياة الشخصية، وتحليل أسباب الاحتراق الأكاديمي وعرض استراتيجيات فعالة لتحسين إدارة الوقت وكيفية التعامل مع ضغوط الدراسة والامتحانات بالاضافة الي نصائح للحفاظ على صحة العقل والجسم.

وأشار إلى أن الاحتراق الاكاديمي ينتج عن استمرار تعرض الأشخاص للضغوطات في أماكن الدراسة أو العمل، وغالبا ما يظهر على شكل إحساس بالإرهاق، أو نفاد الطاقة (عاطفيا وجسديا)، أو اللامبالاة، أو وجود مشاعر سلبية، أو السخرية تجاه الدراسة، أو الإحساس بانخفاض الإنجاز الشخصي أو الأكاديمي، وفي حال تُرك الاحتراق الاكاديمي دون اهتمام، فقد يتسبب في تشتيت انتباه الشخص ودخوله في حالة من الاكتئاب والقلق، الأمر الذي قد يؤثر على أدائه الأكاديمي وعلى علاقته مع الأشخاص الآخرين من حوله.