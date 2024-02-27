الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محافظات

أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي بشربين (صور)

أهالي كفر الحطبة
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي

شيّع المئات من أهالى قرية كفر الخطبة، التابعة لمركز شربين بـ الدقهلية، جنازة الشاعر بخيت بيومى اليوم بعد صلاة العصر من مسجد القرية الكبير إلى مثواه الأخير.

وتوفي، مساء أمس، الشاعر الغنائي بخيت بيومي عن عمر 82 عامًا بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صاحب الألف فزورة والألف موال، بعد رحلة طويلة من تأليف الأغاني لكبار المطربين، وتترات المسلسلات وأشهرها كتابة أغاني فوازير نيللي، وفوازير عن الأنبياء والرسل، إضافة إلى مواويله عن التوعية والإرشاد، ومنها التوعية عن فيروس كورونا، والتي كانت تذاع في الإذاعة المصرية. وكان الشاعر الكبير بخيب بيومي، قد أصيب بوعكة صحية اليوم، وجري نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، ولفظ أنفاسه الأخيرة بها.

جار تحديد مكان وموعد الجنازة بالتنسيق مع أسرته وأصدقائه الذين كان يعتبرهم عائلته، حيث عاش حياته بمفرده ولم يتزوج وكان يعتبر أصدقائه هم عائلته، ومعروف عنه بأنه صاحب الألف فزورة والألف موال. 

وولد الشاعر الغنائي بخيت بيومي في 18 يونيو 1942 بالدقهلية في قرية كفر الحطبة مركز شربين، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية في عام 1960 من المنصورة، وبدأ حياته مدرسا للخط، ثم اتجه إلى تأليف الأغاني والفوازير والمواويل واتجه مؤخر إلى كتابة أعماله في كتب أطلق عليها الموسوعة.

من جهته، أكد حازم نصر، رئيس اللجنة النقابية بالدقهلية وصديق المتوفى على ان الشاعر بخيت بيومى لم يتزوج وليس له أبناء وكان يعيش داخل شقة بسيطة بمنطقة العبور بمدينة المنصورة، لافتًا إلى أنه أوصاه بان توزع ثروته على دور الايتام بمحافظة الدقهلية.

صحة الدقهلية: استئصال  ورم بالفك بمستشفى أجا المركزي لأول مرة

وأعلن د.شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحه الوجه والفكين في استئصال ورم بالفك السفلي لمريض لأول مرة بمستشفى اجا المركزي في عملية استغرقت 7 ساعات مما يعد نقلة نوعية فى خدمات جراحات الوجه والفكين بمستشفى أجا.

أضاف مكين أن الفريق الطبى بقسم جراحه الوجه والفكين قام باستئصال الورم وإعادة بناء الفك السفلي وهذا النوع من العمليات يحتاج إلى مهارة خاصه ودقة عالية وذلك باستخدام تقنية التخدير الحديثة للمحافظة على العلامات الحيوية للمريض طوال فترة العملية.

أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي

أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي
اهالى قرية كفر الخطبة قرية كفر الخطبة شربين محافظة الدقهلية جنازة الشاعر بخيت بيومى

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