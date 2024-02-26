الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية ووزير التربية والتعليم يفتتحان معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان"

معرض المدرسة المنتجة
معرض المدرسة المنتجة أهلا رمضان

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم الفني، معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان" بمقر مديرية التربية والتعليم بمدينة المنصورة، والذى نظمته إدارة المدرسة المنتجة بالوزارة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، وتفقدوا المعرض والمنتجات بداخله.


ووجه "مختار" الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم على إقامة مثل هذه المعارض داخل أروقة التربية والتعليم، مشيدًا بالمعرض الذي نظمه مديرية التربية والتعليم بالدقهلية والمنتجات داخل المعرض.
 

وأشار إلى أنه تم افتتاح بالدقهلية عدد 21 معرض أهلا رمضان وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه في جميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفه التجارية.


ومن جانبه أثنى الدكتور رضا حجازي،  على جهود الطلاب فى تصنيع هذه المنتجات، مشيرًا إلى أن المدرسة المنتجة تهدف إلى تنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب بدءًا من مرحلة الطفولة المبكرة، وتعميق روح المشاركة المجتمعية لدى أولياء الأمور للمشاركة مع أولادهم في تحقيق منتج مصري يساهم في دعم الاقتصاد القومي، وذلك بنقل خبراتهم إلى المدرسة المنتجة، وإكساب الطالب احترام العمل المنتج، وتحقيق المزيد من ارتباط الطالب بمدرسته وزيادة انتمائه لها.


يذكر أن المعرض تضمن المنتجات الغذائية ومنتجات النسيج والمشغولات الفنية ولوحات فنية والمشغولات الخشبية.
 

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الأبنية التعليمية، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار وناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب.

معرض المدرسة المنتجة أهلا رمضان
معرض المدرسة المنتجة أهلا رمضان
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية رضا حجازي المنصورة

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