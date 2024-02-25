الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة الأهلية تفتتح فرعًا لـ IEEE لدعم الابتكارات الهندسية للطلاب

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتحت جامعة المنصورة الاهلية،اليوم فرع لجمعية (IEEE)  مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة، بمقر الجامعة. 


وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد عبد الخالق رئيس مجلس الأمناء، الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة الأهلية، وبحضور الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة، الدكتور محمد عبدالعظيم - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الدكتور شريف بدوى القائم بعمل عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة، الدكتور وائل صديق عميد كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة،  الدكتور أحمد مدين رئيس فرع جمعية (IEEE)  فى مصر واشراف وتنظيم  دكتور إيهاب عبد الحي - مدير برامج كلية الهندسة والمشرف على فرع IEEE MNU SB بالجامعة ومقرر المؤتمر.


وبحضور عمداء الكليات ومديرى البرامج بجامعة المنصورة الأهلية.

 

تفاصيل الافتتاح 

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر أن جامعة المنصورة الأهلية تعد واقع لتحقيق لأهداف القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى لانشاء الجامعات الأهلية من الجيل الرابع لتوفير برامج علمية تتوافق مع الأنظمة التعليمة الدولية وتؤهل الخريجين لسوق العمل محليا ودوليا، لاستقطاب ابنائنا فى الخارج للدراسة فى مصر وتوفير العملات الأجنبية.

 

وأشار أن حدث اليوم يعد استمرارًا لجهود جامعة المنصورة الأهلية  وسعيها الدائم في دعم الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات التكنولوجية الحديثة على المستوى الإقليمي والعالميى وحرصًا من ادارة الجامعة الأهلية على تعزيز مهارات طلابها في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي وريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم التقنية في المجالات الهندسية والطبية.

واستعرض الدكتور محمد عبد العظيم مراحل انشاء الجامعات الأهلية وما تم من انجاز بانشاء وتجهيز جامعة المنصورة الأهلية رغم التحديات أثناء التنفيذ، لكن بعزيمة واصرار ادارة جامعة المنصورة أصبح كيان جامعة المنصورة الأهلية يقدم خدماته التعليمية والتدريبية لأبنائنا الطلاب بتخصصات تعليمة متنوعة تعمل على توفير فرص عمل مميزة كل هذه الانجازات  تمت  بجهود مكثفة من ادارة الجامعة التى اتخذت قرارات واعية لتجهيز المعامل بأحدث التجهيزات وتوفير كافة المتطلبات والرعاية الاجتماعية والسكن الجامعى على أعلى مستوى كما أشاد بجهود السادة العمداء ومديرى البرامج والجهاز الادارى. 
 

وأضاف ان حدث اليوم يهدف الى تعزيز مهارات الطلاب في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي وريادة الأعمال وتطوير مهاراتهم التقنية في المجالات الهندسية.
وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد مدين أن (IEEE)  مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بالولايات المتحدة وهي جمعية محترفة في علوم التقنية والهندسة وتضم في عضويتها أكثر من 365.000 عضو موزعين في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، ستعمل على رعاية الأفكار وصقل المهارات وسيتناول الحدث العديد من اللقاءات والندوات التي تهدف لرفع مهارات الطلاب ويتيح الحدث فرصة للطلاب لتوسيع شبكاتهم الاجتماعية والتواصل مع محترفين وخبراء في هذه المجالات مما يساعدهم على اكتساب المعرفة والخبرات التي يمكن أن تسهم في نجاحهم المهني وتحقيق طموحاتهم المستقبلية.


ومن جانبه أشار دكتور إيهاب عبد الحي أن كلية الهندسة تهدف دائما الى الإهتمام بالتقدم الفكري والمعرفي للطلاب في كل المجالات مثل التكنولوجيا والابتكار وغيرها، وأن  افتتاح فرع   IEEE بجامعة المنصورة الأهلية،  يمثل اضافة نحو التميز والتكنولوجيا لدفع حدود الابتكار وتعزيز التعاون وتشكيل مستقبل التكنولوجيا في مصر، وأن IEEE، بتراثها الغني من المهندسين والباحثين والمبتكرين الطموحين وشبكتها العالمية،، ستعمل على رعاية الأفكار وصقل المهارات وتحويل الأحلام إلى واقع طبقا لرؤية مصر 2030 م

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
جامعة المنصورة المنصورة الولايات المتحدة شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة

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