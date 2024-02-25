الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس المتهم بقتل "طالب الدقهلية" 15 يوما على ذمة التحقيقات

طالب الدقهلية
طالب الدقهلية

قررت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، تجديد حبس المدرس المتهم بقتل طالب يتلقى لديه دروس خصوصية فى مادة الفيزياء خمسة عشر يوما بتهمة قتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز 16 عاما، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وشطر جسده وتقطيعه لأجزاء.

وتمكن ضباط مباحث شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام، من ضبط مرتكبي واقعة قتل طالب وشطر جسده إلى عدة أجزاء بعد 9 أيام من ارتكاب الواقعة والعثور على الجزء السفلي من جسده مرورا بالعثور على أجزاء من الجزء العلوي صباح  الخميس ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوص ونجار على صلة قرابة به.
 

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.
 

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى "إيهاب أشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وتم العثور عليه بمصرف بين قرية الناقعة وقرية 7 ثابت (بحر التبن مشطورة إلى نصفين).


وبسؤال والده "مالك معرض للأدوات المنزلية" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابه بعد أن انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.
 

وعثرت الأجهزة الأمنية  على الجزء العلوي من جسد الطالب بعد إرشاد المتهمين وذلك  بعد  9 أيام من العثور على جسده مشطور لنصفين  والعثور على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي  بإحدى المصارف بمركز الستاموني محافظة الدقهلية.


وتبين أن الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد تم نقله إلى مشرحة مستشفى  بلقاس واستدعاء والده للتعرف عليه وإخطار النيابة العامة تمهيدا لنقل الجزء الذي عثر عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي مع أخذ عينات منه بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي ومطابقتها بالجزء السفلي الذي جرى دفنه.


وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد.ع.م"، مدرس فيزياء يتلقى المجنى عليه لديه درس خصوصي فى المادة داخل أحد السناتر.

الدقهلية حبس المدرس المتهم قتل طالب ضباط مباحث شرطة الستاموني بلقاس

مواد متعلقة

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم فى المنصورة

ضبط عامل وسيدة حال ممارستهما الرذيلة داخل شقة سكنية بالمنصورة

ضبط مسجل خطر اغتصب ربة منزل وسرق مصوغاتها فى الدقهلية

صحة الدقهلية: 28 ألف سيدة استفادت من خدمات حملة "حقك تنظمي"

وزير التعليم العالى يكرّم جامعة المنصورة لتقدمها فى التصنيف العربى

جنايات المنصورة: السجن المشدد 15عامًا لشخص اعتدى جنسيًا على نجلة خالته

كشف غموض مقتل الطفل يوسف بالدقهلية بعد 4 أشهر من قيد القضية ضد مجهول

نثق فى عدالة قضاء مصر.. أول تعليق من والد الطالب "قتيل الدقهلية"

الأكثر قراءة

عاجل| الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقي

استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

سكاى: صلاح لم يتواجد فى أرضية ملعب ويمبلى قبل ساعات من نهائى كأس الرابطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم