السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط مسجل خطر اغتصب ربة منزل وسرق مصوغاتها في الدقهلية

القبض
القبض

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي، من ضبط مسجل شقي خطر سابق اتهامه فى 16 قضية وذلك بعد بلاغ ربة منزل اتهمته بالتعدي عليها جنسيا تحت تهديد السلاح، وسرقة مصاغها الذهبي وهاتفها المحمول لرفضها الاستمرار فى العلاقة العاطفية بينهما، وبمواجهته اقر واعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالسميع، مأمور قسم شرطة الكردي، من "غادة.ا.ا"،47 عاما، بدون عمل ومقيمة بندر الكردي، تتهم "عبده.ع.م.م.ع"،33 عاما، عاطل ومقيم بندر ميت سلسيل، بالتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج واستيلائه على مصاغها الذهبي "3 غويشة- خاتم- دبله"، وهاتف محمول وذلك لارتباطها بعلاقة عاطفية فيما بينهما ورغبتها فى عدم الاستمرار فى تلك العلاقة.

وقالت المبلغة فى محضر الشرطة، إن فور إبلاغها برفض العلاقة العاطفية بينهما، فوجئت بحضور المتهم إلى منزلها وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، وقام بالتعدي عليها جنسيا واستولى على مصاغها الذهبي وهاتفها المحمول.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي، من ضبط المتهم بمواجهته اقر واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات وتم ضبطها.

بالكشف عن المتهم تبين اتهامه فى 16 قضية "مخدرات وسلاح ناري، ومخدرات وضرب، وسرقة"، آخرهم القضية 20/22 جنايات مركز ميت سلسيل مخدرات وسلاح ناري.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الكردي قسم شرطة الكردي ضبط مسجل شقي خطر الدقهلية مروان حبيب

مواد متعلقة

صحة الدقهلية: 28 ألف سيدة استفادت من خدمات حملة "حقك تنظمي"

وزير التعليم العالى يكرّم جامعة المنصورة لتقدمها فى التصنيف العربى

جنايات المنصورة: السجن المشدد 15عامًا لشخص اعتدى جنسيًا على نجلة خالته

كشف غموض مقتل الطفل يوسف بالدقهلية بعد 4 أشهر من قيد القضية ضد مجهول

نثق فى عدالة قضاء مصر.. أول تعليق من والد الطالب "قتيل الدقهلية"

التحريات الأولية في واقعة شطر طالب الدقهلية: القمار وراء الحادث

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى سقوط سيارتين ميكروباص بترعة بالدقهلية

الأكثر قراءة

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

استشاريو الصحة النفسية يحذرون من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

"كنت بوصلها طلبات وطمعت فيها".. اعترافات المتهم بقتل سيدة بدر

بمشاركة مصر.. اجتماع باريس قدم إطارًا مفصلًا بشأن المحتجزين وإنهاء حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة