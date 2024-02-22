الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدرس فيزياء وراء ارتكاب واقعة قتل طالب وشطره لنصفين بالدقهلية

الطالب المجني عليه
الطالب المجني عليه

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية، بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من ضبط مرتكبي واقعة قتل طالب وشطر جسده الى عدة أجزاء بعد 9 أيام من ارتكاب الواقعة والعثور على الجزء السفلي من جسده.

 مرورا بالعثور على أجزاء من الجزء العلوي صباح اليوم الخميس، ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خاصا، ونجار على صلة قرابة به.
 

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص في العقد الثاني من عمره مشطورا  نصفه السفلي فقط داخل شيكارة.
 

 التعرف على هوية صاحب الجثة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض،، رئيس المباحث، وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" إيهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن ) مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين.

وبسؤال والده "مالك معرض للأدوات المنزلية" أكد اختفاء نجله منذ يومين، وجرى تحرير محضر بغيابها بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.
 

ووجه اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية بالدقهلية وضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة الستامونى وبلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث ملابساته.

 مدرس فيزياء ونجار وراء ارتكاب الواقعة

 وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة ".محمد.ع"، مدرس فيزياء بمعاونة نجار على صلة قرابة ب استعان به لارتكاب الواقعة وتمزيق جسد الطالب بواسطة منشار وإلقائه بعدة أماكن متفرقة، فيما لم يتبين حتى الآن الأسباب والدوافع وراء ارتكاب الواقعة.


 وعثرت الأجهزة الأمنية  على الجزء العلوي من جسد الطالب بعد إرشاد المتهمين وذلك  بعد  9 أيام من العثور على جسده مشطور لنصفين  والعثور على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي  بإحدى المصارف بنطاق مركز الستاموني محافظة الدقهلية، وتبين ان الأجزاء التي عثر عليها هي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني.
 

وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد جرى نقله الى ثلاجة مشرحة مستشفى  بلقاس المركزي واستدعاء أهلية المتوفى للتعرف عليه فضلا عن اخطار النيابة العامة تمهيدا لنقل الجزء الذي عثر عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي مع أخذ عينات منه  بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي ومطابقتها بالجزء السفلي الذي جرى دفنه مساء أمس الأربعاء.

ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني الدقهلية قتل طالب ضباط فرع الأمن العام

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