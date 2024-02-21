الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية تنظم الملتقى العلمى والطلابى الأول

جانب من الملتقى
جانب من الملتقى

نظمت كلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية، اليوم الأربعاء، الملتقى العلمى والطلابى الأول بعنوان "نظرة على مستقبل قادة الرعاية الصحية" تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالى الأسبق، ورئيس مجلس الأمناء. 

بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، وأعضاء مجلس الأمناء، الدكتورة شادية عبدالقادر رئيس قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام نقابة التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، وعمداء ومديرى البرامج بجامعة المنصورة الأهلية، عمداء كليات التمريض والمعاهد التعليمية بمنطقة الدلتا ومديرى المستشفيات والمراكز الطبية.

تفاصيل الملتقى 

وخلال كلمته أكد الدكتور شريف يوسف خاطر، أن القيادة السياسية أولت اهتماما كبيرا بالجيل الرابع من الجامعات وهى الجامعات الأهلية لكى تكون امتدادا للجامعات الحكومية وجامعة المنصورة الأهلية أنشأت قوية وستظل بسواعد أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى من جامعة المنصورة الحكومية، كما أشاد بدور أعضاء فريق التمريض وجهودهم فى الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أن التمريض يمثل 70% من نجاح المنظومة الطبية وأننا فى ظل التطور نحتاج الى تطوير الأساليب التعليمية والمهارات والتدريب لرفع قدرات الطلاب بكلية التمريض الذين يعدوا فى المستقبل قادة الرعاية الصحية لتحقيق المنافسة على المستوى المحلى والعالمى.

وأشارت الدكتورة رئيفة علام، إلى حرص كلية التمريض على عقد الملتقى ليكون الملتقى التنافسى للطلاب لعرض إبداعهم وأفكارهم وابتكاراتهم ليكون الملتقى منافسًا محليًا ودوليًا، حيث جاءت رؤية الملتقى اتساقًا مع رؤية الجامعة والكلية، على أن يكون التمريض المصرى رائدًا فى العالم من خلال تفوقه فى التعليم والتدريب والبحث العلمى والممارسات الإكلينيكية ليعمل أعضاء هيئة التدريس الطلاب لتحسين جودة الرعاية الصحية، فهى مهنة الجيش الأبيض وهم قادة الرعاية الصحية.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن القيادة السياسية فى مصر تحرص على رعاية هيئة التمريض وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية نظرًا لمجهوداتهم فى الرعاية الطبية للمرضى والأزمات، وأن جامعة المنصورة الأهلية لديها 500 طالب بكلية التمريض هم مشروع لقادة الرعاية الصحية فى مصر.

جدير بالذكر أن فعاليات الملتقى تضم العديد من الجلسات تناقش التحديات التى تواجه الرعاية الصحية، الذكاء الاصطناعى، الإبداع والابتكار وريادة الأعمال للتمريض المصرى، دورة إسعافات أولية بمعامل الكلية بالتعاون مع نقابة التمريض بالدقهلية.

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
كلية التمريض المنصورة جامعة المنصورة السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق

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