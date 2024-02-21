"مختار" يفتتح الممشي السياحي بالمنصورة ويؤكد: "هدية الرئيس لأهالي الدقهلية"

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، الممشي السياحي الجديد علي النيل بالمنصوره بطول 1،250 متر ليكون متنفس ترفيهي لأبناء مدينة المنصورة.

حضر الافتتاح كل من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة سلوي سامي رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة شرق الدلتا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب وحيد فوده، والنائب طارق عبدالهادي، والنائبة نسرين عمر، والنائب رضا غازي، والنائب أحمد الالفي، والنائبة ضحي عاصي، وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة وكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء.



مختار: الممشي السياحي هدية الرئيس السيسي لأهالي الدقهلية

وأشار “مختار” إلى إن الممشي السياحي الجديد هدية الرئيس السيسي، لأهالي الدقهلية بمناسبة عيدهم القومي، إضافة إلي العديد من المشروعات القومية التي تم تنفيذها علي مدار عشر سنوات الماضية، وكذلك افتتاح العديد من الميادين بنطاق المحافظة ومنهم ميدان الشهداء وميدان النسور وميدان رمسيس بمدينة المنصورة وتطوير إعادة رصف شارع الجيش وقناة السويس وعبدالسلام عارف والمشايه والجمهورية، مشيرًا إلي انه جاري تطوير كورنيش النيل بالمشايه السفليه بالمنصورة.

وأوضح “مختار” أن الممشي الجديد مخصص للسير علي الاقدام وللدرجات والعاب الأطفال وليس لمرور السيارات أو الدرجات النارية ويضم كورنيش علي النيل للسير علي الأقدام ومقاعد انتظار ورصيف بجوار الأبراج السكنية، لخلق متنفس ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصوره بصفة خاصة وأبناء الدقهلية بصفة عامة.



كما أوضح المحافظ، أن الدخول للممشي الجديد بالمجان ومراقب بمنظومة كاميرات وخدمات أمنية متواصلة وخدمات نظافة متكاملة وهناك متابعة مستمرة للممشي مني شخصيًا.

ايمن مختار خلال افتتاح الممشي السياحي بالمنصورة