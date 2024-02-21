"هندسة المنصورة الجديدة" تشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول

شاركت كلية هندسة المنصورة الجديدة في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول “إيجبس ٢٠٢٤” لطلاب المستوى الثاني ببرنامج هندسة البترول والغاز، أمس الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة الدكتور وائل صديق، عميد كلية الهندسة، وإشراف كلا من دكتور سارة البهلول، مدير البرامج الهندسية، والدكتور أميرة لبيب، الأستاذ المساعد ببرنامج البترول والغاز بالكلية.

الجدير بالذكر بأنه تقام الدورة الحالية من “إيجيبس ٢٠٢٤” من مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (EGYPES) تحت شعار (تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات).

يهدف المؤتمر إلى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة انظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين، وجرى في أثناء فعاليات الزياره بالمعرض تعرف الطلاب على الشركات الهادفة في مجال البترول والغاز الطبيعي.

أضاف عميد الكلية أنه جرى الاتفاق مع العديد من الشركات المشاركة بالمؤتمر والمعرض الدولي على تدريب الطلاب تماشيا مع الخدمة المجتمعية للشركات والبدء في عقد شراكات وبروتوكولات تعاون معها، تحقيقا لرؤية الجامعة في ربط طلابها بالجانب العملي في جميع مراحل الدراسة.

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