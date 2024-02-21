محافظ الدقهلية: جهود مستمرة لإنهاء المخططات التفصيلية والاستراتيجية لقري ومدن المحافظة

إعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المخطط التفصيلي لمدينة طلخا ويشمل المخطط الجديد للمدينة 24 منطقة بها طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها للمدن المصرية، وبذلك يصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات تفصيلية على مستوى المحافظة الى 469 مخططا تفصيليا جديدا ومعدلا.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واحكام القانون 119 لسنة 2008.

ومن جانبها قالت المهندسة مها صبري مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة انه تنفيذا لتوجيهات السيد محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا وهيئة عمليات القوات المسلحة وجميع الاجهزة المختصة...

مختار: إطلاق العديد من المبادرات بالتنسيق مع مديرية التموين لتخفيض أسعار اللحوم والسلع والمواد الغذائية

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات.

جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظه ، والعقيد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والساده مديري مديريات الخدمات ورؤساء القطاعات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأشار "المحافظ" إلى أن الإعداد والتجهيز للعمل هو سر النجاح والتفوق فبدون تنظيم جيد لن يكون هناك نهوض بمنظومة العمل والمؤسسة وهذا لن يتحقق إلا بالعمل كفريق واحد.

وقال " مختار " خالص التهاني القلبية للشعب المصري ولشعب الدقهلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات وعلي الأمة العربية والإسلامية.

ووجه “المحافظ” بسرعة الانتهاء من تجهيز باقي معارض اهلا رمضان بجميع المراكز والمدن والاحياء وافتتاحها لتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه للمواطنين طوال أيام شهر رمضان المبارك والتنسيق مع مديرية التموين بالدقهلية والغرفة التجارية لتوفير جميع السلع والمواد الغذائية بهذه المعارض.

كما وجه "مختار" بإطلاق العديد من المبادرات بالتنسيق مع مديرية التموين لتخفيض أسعار اللحوم والسلع والمواد الغذائية بجميع المنافذ والمعارض علي مستوي المحافظه بالإضافة إلي مراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وأيضًا وجه "المحافظ" لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لمتابعة اي تغيرات جديده او مخالفات وإزالتها في المهد، لمنع البناء المخالف سواء علي الأراضي الزراعية أو املاك الدولة أو مخالفة قيود الارتفاع او البناء بدون ترخيص.