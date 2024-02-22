الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى سقوط سيارتين ميكروباص بترعة بالدقهلية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرين إثر سقوط سيارتين ميكروباص بمياه ترعة الرياح التوفيقي بطريق "ميت غمر - أجا" امام قرية كفر النعيم وعزبة شاهين بنطاق مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف لمكان الحادث لانتشال ضحايا الحادث.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارتين ميكروباص بمياه ترعة أمام عزبة شاهين ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر وقوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين سقوط سيارتين ميكروباص يستقلهما عدد من الأشخاص وجرى انتشال جثامين 3 متوفين و18 مصابا، فيما زال البحث جاريا عن ضحايا آخرين جراء الحادث.

ودفعت هيئة الإسعاف بمحافظة الدقهلية بـ12 سيارة إسعاف لمكان الحادث، فيما تمشط قوات الإنقاذ النهري المنطقة للبحث عن ضحايا، وجرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى ميت غمر العام والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

سقوط ميكروباصين بمياه ترعة الرياح ترعة الرياح التوفيقي طريق ميت غمر - أجا قرية كفر النعيم ميت غمر

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين فى سقوط سيارتين ميكروباص بترعة بالدقهلية

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