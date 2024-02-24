إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم فى المنصورة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائي فى المنصورة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة ببلاغ لمرفق الإسعاف بإصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم.

على الفور انتقلت قوة من القسم وسيارات الإسعاف، وتبين إصابة 4 أشخاص فى منزل واحد بقيء وإسهال، وهم: "ندى ح ع"، 18 سنة، ونادين "ح. ع" 16 سنة، و"أحمد ح ع"، 12 سنة، و"نادية م م"، 47 سنة، وجميعهم مصابون بقيء وإسهال بمنطقة العيسوى بجوار المطافئ فى المنصورة، وتم نقل المصابين لمستشفى المنصورة الدولى.

وتم عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.