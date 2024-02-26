بالأسماء.. 7 مصابين فى انقلاب سيارة على كوبرى بالدقهلية

أصيب 7 أشخاص بمحافظة الدقهلية، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على كوبري طريق الربع- طناح مركز المنصورة.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل على كوبري طريق الربع - طناح.

انتقل على الفور ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة وسيارات الأسعاف إلى مكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة، وهم: فاطمة عطية يوسف العدل، 65 عامًا، ومقيمة بطناح، مصابة بكدمات وسحاجات متفرقة، ومقبوله فهيد محمد إبراهيم، 57 عامًا، ومقيمة بطناح مصابة بكدمات.

كما أصيب: السعيد السيد محمد عبد الله، 52 عاما، مقيم بطناح ومصاب باشتباه بنزيف داخلي بالمخ وكسر باليد والساق اليسري، وكريم حسن عبد العال، 60 عاما، مقيم ميت جراح، مصابا بجروح قطعية، وليد عبد السلام العدل عطوة، 45 عاما، مقيم بطناح اشتباه، ما بعد الارتجاج، وعزيزة صالح عبد الكريم، 25 عامًا، مقيمة بميت جراح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعيد فايق إبراهيم سالم، 14 عاما، مقيم ميت جراح، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.