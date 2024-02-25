افتتاح معرض أهلا رمضان بميت غمر لتقديم السلع بأسعار مخفضة

كلّف الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ بافتتاح معارض "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائيه بأسعار مخفضة بمركز ومدينة ميت غمر، حيث تم افتتاح عدد 2 معرض أهلا رمضان معرض بمدينة ميت غمر والمعرض الآخر بقرية بشلا.



جاء ذلك بحضور اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، والنائب أحمد الألفي رئيس مركز ومدينة ميت غمر.

وواضح "المحافظ " بأن عدد معارض اهلا رمضان بالدقهليه بلغت 21 معرض وتم وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضه بمراكز ومدن واحياء المحافظة منهم 4 سيارات بمدينة المنصورة.



كما أوضح "مختار" بان جميع المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 30٪ عن سعر السوق الخارجي.



ووجه "المحافظ " بشن حملات مكثفة يوميًا علي كافة المعارض والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتخفيض الاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع. واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



والجدير بالذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد افتتح الأسبوع الماضي عدد 2 معرض اهلا رمضان بمدينة المنصوره بنطاق حي غرب وحي شرق المنصوره بشارع الجيش وشارع عبد السلام عارف، وكلف كلا من الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء أيمن الشريف السكرتير العام بافتتاح عدد من المعارض بمراكز ومدن منية النصر ودكرنس ومحلة دمنة وبلقاس ونبروه، كما كلف جميع رؤساء المراكز والمدن والاحياء بافتتاح معارض اهلا رمضان كلا في نطاقه.

حبس المتهم بقتل طالب الدقهلية ١٥ يوما على ذمة التحقيقات



قررت نيابة بلقاس بمحافظة الدقهلية، تجديد حبس المدرس المتهم بقتل طالب يتلقى لديه دروس خصوصية فى مادة الفيزياء خمسة عشر يوما بتهمة قتل الطالب إيهاب أشرف عبد العزيز 16 عاما مع سبق الاصرار والترصد وشطر جسده وتقطيعه لأجزاء.

وتمكن ضباط مباحث شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام من ضبط مرتكبي واقعة ق.تل طالب وشطر جسده الى عدة أجزاء بعد 9 أيام من ارتكاب الواقعة والعثور على الجزء السفلي من جسده مرورا بالعثور على أجزاء من الجزء العلوي صباح الخميس ليتبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوص ونجار على صلة قرابة به.



تعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الستاموني وبالفحص تبين ان الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى" ايهاب اشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وتم العثور عليه بمصرف بين قرية الناقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن مشطورة الى نصفين.



وبسؤال والده "مالك معرض للادوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابها بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.



الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ