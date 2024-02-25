تفاصيل الاعتماد الدولي لكلية التمريض بجامعة المنصورة

أوصت الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي بالاعتماد غير المشروط لكلية التمريض جامعة المنصورة، وذلك خلال ختام الزيارة الميدانية لوفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي، والتي اسغرقت يومين.



وقد استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وفد الهيئة الألمانية للاعتماد الدولي، برئاسة جورج ريشارد رئيس الهيئة، وعدد ٦من أعضاء الهيئة وبحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسلات العليا والبحوث، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أمينة النمر عميد الكلية ووكلاء الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد ومنسق وحدة الوافدين بالكلية، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.



وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر على سعي الجامعة، وحرصها على حصول كلياتها على الاعتماد الدولي؛ فى إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة لتمكين خريجيها من المنافسة في سوق العمل الدولي خارج مصر، وزيادة فرص العمل لديهم، من خلال برامج تعليمية معتمدة.



وأوضح، أن كليات القطاع الطبي بالجامعة؛ تقدم خدمات طبية تعد الأكبر والأحدث على مستوى مصر، مشيرًا إلى دور الكلية المتميز في دعم الرعاية الصحية من خلال إعداد خريجين مؤهلين، ومدربين؛ للعمل داخل مصر، وخارجها.



كما أشاد الوفد الألماني بجامعة المنصورة العريقة، وتميزها بالتصنيفات الدولية المختلفة، واهتمام ودعم الجامعة بقطاع التمريض مما اهلها للاعتماد الدولى وأشاد بمستوى كلية التمريض والذى يوزاى مستويات كليات التمريض فى أوروبا.



تفاصيل الاعتماد الدولي

كما أثنى الوفد بالمؤشرات العلمية، والأكاديمية للكلية، والبحث العلمي والنشر، والخدمات المجتمعية، إلى جانب المبادرات التنموية في ضوء الخطة الاستراتيجية للكلية والتى تعكس رؤية الدولة ٢٠٣٠ ودعم دور المرأة فى الرعاية الصحيحة وأشاد بتطوير المناهج الدراسية والتى تواكب المناهج العالمية الى جانب التجهيزات المتطورة لمعامل المهارات وأساليب التدريب والتى تتماشى مع المعايير العالمية للاعتماد، والتعاون المثمر بين المستشفيات والكلية والتعليم المستمر داخل المستشفيات ومتابعة الكلية لخريجيها باستمرار كما تم الاشادة بتواجد الخريجين بالمنظومة الطبية بالجامعة وتميزهم فى تقديم الخدمات الطبية نظرا لتأهيلهم علميا وتدريبيا وذلك يدل على مدى جاهزيتهم للعمل فور تخرجهم.



ومن جانبها قدمت الدكتورة أمينة النمر الشكر والتقدير لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية على التعاون المتكاتف.



الجدير بالذكر أن الزيارة الميدانية للوفد شملت عددًا من الجولات التفقدية داخل الحرم الجامعي، والمستشفيات الجامعية، وكلية التمريض، وتفقد المدرجات، والمعامل، وقاعات التدريب بها، ولقاءات مع إدارة الكلية، والأساتذة، والطلاب، والخريجين كما قام الوفد بجولة للمراكز والوحدات الخدمية للطلاب تضمنت: جولة لمركز الاختبارات الالكترونية بكلية الحقوق، القرية الأولمبية لتفقد أماكن الأنشطة الرياضية، مركز التطوير المهنى، شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات.