"مختار" يكشف عن حصة الدقهلية من الشجر المثمر

دشن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المرحلة الثانية من مبادرة 100 مليون شجرة والتي تضم 6 أنواع من الأشجار المثمرة و5 أنواع من أشجار الزينة والأشجار الخشبية.

وقال “مختار”، إنه سيتم توزيع الأشجار على الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك لزراعتها بالشوارع والطرق العامة والحدائق وكذلك على مديريات التربية والتعليم والصحة والشباب والرياضة وجامعة المنصورة لزراعتها بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب وبحدائق الكليات الجامعية وذلك تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية.

وأوضح "مختار"، أن كامل حصة الدقهلية من المرحلة الثانية للمبادرة تبلغ 370 ألفا و800 شجرة يتم توزيعها على كافة المراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة، مشيرا إلى المبادرة تأتي أهميتها لتحسين نوعية الهواء والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وزيادة الرقعة الخضراء.

ووجه "مختار" إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

ومن جانبه أوضح الدكتور عماد النجار مدير عام إدارة شئون البيئة، أن المرحلة الثانية ضمت أشجار مثمرة منها الليمون والبرتقال واليوسيفي والجوافة والرمان والتوت فضلا عن أشجار الزينة والأشجار الخشبية.