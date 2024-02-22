الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الدقهلية ثاني أكثر المحافظات المستفيدة من قروض صندوق التنمية المحلية

ايمن مختار
ايمن مختار

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن هناك تعاون وتنسيق مستمر مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لتمويل المشروعات الاقتصادية التي تتيح فرص الحياة الكريمة لأبناء الدقهلية من خلال إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل من صندوق التنمية المحلية. 

 الدقهلية تحتل المركز الثاني

وثمن "مختار" الجهود المتواصلة  للصندوق في دعم التنمية الاقتصادية بقرى الدقهلية من خلال إقامة وتنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن الدقهلية وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية قد حصلت  على المركز الثاني بين المحافظات بعدد مشروعات 156 مشروعًا بإجمالي استثمارات 2.9 مليون جنيه، خلال العام المالي الحالي في يوليو 2023 وحتى شهر فبراير الحالي2024.

أضاف محافظ الدقهلية، أن المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة المشار إليها شملت مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته. 

وفي بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، أوضح وزير التنمية المحلية أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة لتدعيم التنمية الاقتصادية في الريف المصري، وتتحدد أهداف الصندوق في دعم اقتصاديات القرية من خلال المساهمة في تصنيع الريف، والمساهمة في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، ورفع المستويات المعيشية لأبناء المجتمعات المحلية القروية، والتوسع في إقامة المشروعات المدرّة للدخل وتنويع مصادر الدخل المحلي بما يساهم في تحسين الاحوال المعيشية للمواطنين ويأتي في مقدمة الذين يتم منحهم القروض متحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والمرأة المعيلة كذا الحاصلين على قروض جديدة لإضافة طاقة إنتاجية لمشروعاتهم بعد التزامهم بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.

ووجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على جهوده المتواصلة والمستمرة ودعمه ورعايته للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا إتاحة فرص العمل الحر لكل الفئات من خلال إقامة المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية ليس بمحافظة الدقهلية وحدها ولكن في جميع المحافظات المصرية.

ومن جهتها، أوضحت المحاسب نرمين فهمي، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامة مشروعاتهم من خلال 125 فرع لصندوق التنمية المحلية القائمة بالوحدات المحلية والقروية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.

الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية وزير التنمية المحلية فرص الحياة المشروعات الصغيرة

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