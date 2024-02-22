اعترافات قاتل طالب الدقهلية: قطعته 3 أجزاء ولم أستطع مساومة أهله بسبب التشديد الأمني

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية من فك لغز العثور على "نصف" جثة الطالب "إيهاب أشرف عبدالعزيز" 16 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي ومقيم في قرية 7 ثابت مركز الستاموني ، بجانب أحد المصارف المائية منذ 9 أيام بعدما عثرت على قطعة خيش بذات أوصاف القطعة التي وجد بها الجزء السفلي للجثة.

وبمضاهاة القطعة المدممة التث عثر على الجثمان بداخلها تكاملت معها تمامًا وتبين اقتصاص القطعة الأولى من القطعة المعثور عليها.

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم الذي تبين أنه المدرس الخاص للطالب، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة وتقطيع جثمان المجني عليه إلى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي - جزع - رأس"، لمروره بضائقة مالية وكونه مدين بمبلغ مالي لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديًا، فكر في التخلص منه وقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها إلى أشلاء ومطالبة ذويه هاتفيًا بمبلغ مالي.



واعترف المتهم أنه استغل تواجده بمفرده برفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية وقام بقتله بسكين وتقطيع جثته.



وأكد المتهم فى تحقيقات الشرطة أنه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه عن طريق هاتف المجني عليه حيث تفاجئ بالتواجد الأمني الكثيف والواسع منذ ارتكاب الواقعة.



والبداية كانت بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطار من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور جزءه السفلي فقط داخل شيكارة.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض،، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى "إيهاب أشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عامًا، وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن) مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين.

وبسؤال والده "مالك معرض للأدوات المنزليه" أكد اختفاء نجله منذ يومين وتم تحرير محضر بغيابها بعد ان انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.



ووجه اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بتشكيل فريق بحث بقيادة مدير المباحث الجنائية بالدقهلية وضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة الستامونى وبلقاس تنسيقًا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته.