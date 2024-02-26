محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم لافتتاح عدد من المدارس

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني بديوان عام المحافظة، في إطار زيارته للمحافظة لعقد لقاء مع قيادات مديرية التربية والتعليم وافتتاح عدد من المدارس بنطاق المحافظة.



جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والأستاذ خالد عبدالحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والعميد طارق الباز رئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار، والدكتور محمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل، والأستاذ ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والمهندس هشام عطية رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالهادي، والنائب ثروت فتح الباب، والأستاذ حازم ناصر نقيب الصحفيين بالدقهلية.



من جانبه، أعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته بزيارة محافظة الدقهلية، وقدم شكره للمحافظ على دعمه للمنظومة التعليمية وتطوير المدارس والارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وجهوده في ضبط وانتظام العام الدراسي 2023 / 2024.



من جهته، وجه المحافظ خالص الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم على جهوده المبذولة لتطوير العملية التعليمية ودعمه المستمر للدقهلية من أجل النهوض بالعملية التعليمية في المحافظة.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية