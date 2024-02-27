الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: إحالة ٨٥ مخالفة تموينية للنيابة العامة

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار، موضحا أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة...
 

وقال المحافظ إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين بمشاركة جهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين،أسفرت عن تحرير 85 محضرا بالمخالفات بنطاق 7 مراكز ومدن شملت أجا والمنزلة ومنية النصر ودكرنس وطلخا وميت غمر ونبروه، وقرر إحالة كافة المحاضر للنيابة العامة لإعمال شئونها.
 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.
 

تفاصيل الحملة 

 

من جانبه، اوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التي تم تنفيذها شملت المرور علي 150مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر  مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة، حيث تم اعدام كميات من اللحوم والاغذية الغير صالحة للاستهلاك الادمي بكمية قدرها 348 كجم لحوم ومصنعات لحوم واسماك غير صالحة وتم التحفظ علي 50 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة و25 شيكارة نخالة و12 كجم فازلين طبي و90 لتر خل و1300 لتر سولار و100 لتر صابون سائل 2و250 طن كربونات كالسيوم و15 اسطوانة غاز منزلي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية تكثيف الحملات لضبط الأسعار منع الغش التجاري

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