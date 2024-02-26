تشييع النصف العلوى لضحية مدرس فيزياء فى الدقهلية

شيع أهالى مركز الستامونى التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الإثنين، جثمان إيهاب أشرف عبدالعزيز بقرية “7 ثابت” بعد صدور قرار النيابة بتسليم الرأس والجزء السفلى الأحشاء لأسرته لدفنها بعد إجراء تحليل الـDNA، حيث تم تشييع الجزء السفلى مساء الأربعاء الماضى.



تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، تمكنت بالتنسيق مع ضباط فرع الأمن العام وقطاع الأمن الوطنى فى وقت سابق من العثور على أجزاء الطالب إيهاب عبد العزيز، بعد 9 أيام من العثور على جسده مشطور نصفين، حيث عثروا على الجزء السفلي وقت اختفاء الطالب في 13 فبراير الماضي بأحد المصارف بنطاق المركز وتم تشييعه منذ عدة أيام والنصف العلوى تم تشييعه اليوم ودفنه.

وعثرت القوات على أجزاء من الجسم، وهي منطقة الأذرع والجزء العلوي باستثناء الرأس بالقرب من أحد المصارف المائية بنطاق مركز الستاموني.

وفور العثور على الجزء العلوي من الجسد جرى نقله إلى ثلاجة مشرحة مستشفى بلقاس المركزي، واستدعاء أهلية المتوفى للتعرف عليه، فضلا عن إخطار جهات التحقيق تمهيدا لنقل الجزء الذي عثر عليه لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، مع أخذ عينات منه بمعرفة أطباء مصلحة الطب الشرعي ومطابقتها بالجزء السفلي الذي جرى دفنه مساء الأربعاء الماضى.

وتبين من التحقيقات أن مرتكب الواقعة هو مدرس الفزياء الخاص بالطالب ويدعي "محمد ب" بمساعدة نجار صديقا له، وأن المدرس اعترف بارتكاب الواقعة وقتل الشاب ثم قام بتقسيم الجثمان لنصفين عن طريق منشاركهربائي.

يذكر أن أسرة إيهاب أشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما قد أعلنت اختفاء نجلها 13 فبراير الماضي حتى جرى العثور على النصف السفلي من جسده بمصرف بين قرية النقعة وقريه 7 ثابت (بحر التبن) مساء اليوم التالي مقيد اليدين ومشطورة إلى نصفين.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، بعثور عدد من الأهالي على جثة لشخص فى العقد الثاني من عمره مشطور الجزء السفلي فقط داخل شيكارة.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مبلغ بغيابه يدعى"إيهاب أشرف عبدالعزيز"، طالب بالصف الأول الثانوي 16 عاما وجرى العثور عليه بمصرف بين قرية النقعة وقرية 7 ثابت (بحر التبن) مقيد اليدين ومشطورة الى نصفين.

وبسؤال والده "مالك معرض للأدوات المنزلية" أكد اختفاء نجله منذ يومين وجرى تحرير محضر بغيابه بعد أن انقطع الاتصال به عقب خروجه من درس خصوصي.

ووجه مدير المباحث الجنائية بالدقهلية بتشكيل فريق بحث يضم ضباط إدارة البحث الجنائي بفرع غرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة الستامونى وبلقاس تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الحادث وملابساته.

الجنازة