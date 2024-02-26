الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مجلس جامعة المنصورة يهنئ كلية التمريض لحصولها على الاعتماد الدولى

جانب من المجلس
جانب من المجلس

قدم الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة باسمه وباسم أعضاء مجلس الجامعة لكلية التمريض لحصولها على الاعتماد الدولى، خلال انعقاد مجلس جامعة المنصورة بمقر كلية التمريض تكريمًا وتقديرًا للكلية ومنسوبيها.

وخلال الجلسة، أشاد الدكتور شريف يوسف خاطر، بما حققته كلية التمريض خلال الفترة الماضية فى سبيل الإعتماد الدولى وتحقيق الاستراتيجية الخاصة بالجامعة للاعتماد محليًا ودوليًا والذى يمثل إضافة كبيرة للجامعة ولسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وقال خاطر، إن اعتماد الكلية دوليًا يؤكد التزامنا بتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم والبحث العلمي، ويعكس التحول الإيجابي في جودة التعليم بالجامعة ويعكس تضافر جهود مخلصة من إدارة الكلية ممثلة فى الدكتورة أمينة النمر عميد الكلية وفريق عمل الكلية لتحقيق النجاح للوصول لهذه المكانة المتميزة بين كليات التمريض على مستوى الجامعات المصرية.

كما قدم التحية والتقدير من منسوبى الكلية ولكل من ساهم بجهد واخلاص فى سبيل نجاح المنظومة التعليمية والتدريبية والبحثية بالكلية.

و قرر رئيس الجامعة خلال الجلسة صرف مكافأة إثابة  للسادة أعضاء هيئة التدرس والهيئة المعاونة والعاملين نظرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية والعمل بإخلاص فى سبيل حصول الكلية على الاعتماد الدولى.

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شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة كلية التمريض

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