«صحة الدقهلية»: استئصال ورم بالفك فى مستشفى أجا المركزى.. لأول مرة

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين في استئصال ورم بالفك السفلي لمريض، لأول مرة، بمستشفى اجا المركزي في جرحة استغرقت 7 ساعات مما يعد نقلة نوعية فى خدمات جراحات الوجه والفكين بالمستشفى.

وأضاف "مكين " أن الفريق الطبى بقسم جراحه الوجه والفكين قام باستئصال الورم وإعادة بناء الفك السفلي وهذا النوع من العمليات يحتاج إلى مهارة خاصه ودقة عالية وذلك باستخدام تقنية التخدير الحديثة للمحافظة على العلامات الحيوية للمريض طوال فترة العملية.



وثمن جهود وزارة الصحة وحرصها على توفير كافة المستلزمات الطبية معربًا كذلك عن خالص تقديره لمدير إدارة الاسنان الدكتور محمد مسعد بالمديرية والدكتور سامر خلاف مدير المستشفى والفريق الطبي بمستشفى اجا المركزى وفى مقدمتهم الدكتور محمد الجراحي استشارى جراحة الوجه والفكين والدكتور احمد العوضي استشارى جراحة الوجه والفكين والدكتور محمد البسيوني ماجستير جراحة الوجه والفكين والدكتور حسام كمال اخصائي التخدير وفنيين التخدير وتمريض العمليات بالمستشفى.

بعد صلاة الظهر …. تشييع جثمان الشاعر بخيت بيومى

شيعت جنازة الشاعر بخيت بيومى، بعد صلاة الظهر، من مسجد العيسوى بمدينة المنصورة ودفن الجثمان بمقابر العيسوى.

توفي مساء أمس، الشاعر الغنائي بخيت بيومي، عن عمر يناهز 82 عاما بمدينة المنصورة، صاحب الألف فزورة والألف موال، بعد رحلة طويلة من تأليف الأغاني لكبار المطربين، وتترات المسلسلات وأشهرها كتابة أغاني فوازير نيللي، وفوازير عن الأنبياء والرسل، بالإضافة إلى مواويله عن التوعية والإرشاد، ومنها التوعية عن فيروس كورونا، والتي كانت تذاع في الإذاعة المصرية. وكان الشاعر الكبير، قد أصيب بوعكة صحية، وجري نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

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