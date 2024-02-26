الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مجلس جامعة المنصورة يكرم الدكتور محمد غنيم لفوزه بجائزة أفضل إنتاج علمى

التكريم
التكريم

كرم مجلس جامعة المنصورة، برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعة، خلال جلسته اليوم، الدكتور محمد أحمد غنيم رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية، بحضور الدكتور باسم صلاح مدير مركز جراحة الكلى والمسالك البولية.

يأتى التكريم نظرًا لفوز البحوث المقدمة من الدكتور محمد أحمد غنيم رائد زراعة الكلى ومؤسس مركز جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة والفريق البحثى والمتعلقة بأبحاث استخدام الخلايا الجذعية لعلاج مرضى السكر بجائزة أفضل إنتاج علمى فى الريادة والابتكار من بين قرابة 650 متقدمًا والمقدمة من جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية.

وقدم رئيس جامعة المنصورة، خالص التهنئة للدكتور محمد أحمد غنيم لحصوله على جائزة أفضل إنتاج علمى فى الريادة والابتكار، مؤكدًا أن الجائزة تعد تكريمًا للأبحاث العلمية لعالم من علماء جامعة المنصورة معبرًا عن فخر الجامعة ومنتسبيها بما حققه العالم الجليل من تقدم وابتكار فى الأبحاث العلمية.

وأوضح أن سِجل العالم الجليل في تاريخ جامعة المنصورة حافل بالعديد من الإنجازات العلميَّة والبحثيَّة، كما عمل فى سبيل بناء مجتمع المعرفة الذي نسعى إليه، لتتصدر الجامعة  بكل اقتدار مجال التنافس العالمي في البحوث والريادة والابتكار لتتبوأ المكانة التي تطمح إليها بين الجامعات العربية الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد غنيم، إن تكريم مجلس جامعة المنصورة شرف كبير يتطلع إليه الكثيرون، مشيًرا إلى أن البحث العلمى هو الباب الملكى لاقتصاد المعرفة ويضيف للدولة قوة ناعمة فى الخارج، ونعمل جاهدين أن نشارك بالأبحاث العلمية المميزة فى المجتمع العلمى العالمى قدر المستطاع ليكون هناك تبادل للمعرفة وعطاء من الباحثين فى مصر.

 

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مجلس جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة

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