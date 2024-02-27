الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد صلاة الظهر.. تشييع جثمان الشاعر بخيت بيومى ابن مدينة المنصورة

بخيت بيومي
بخيت بيومي

توفي مساء أمس الشاعر الغنائي بخيت بيومي، عن عمر يناهز 82 عاما بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، صاحب الألف فزورة والألف موال، بعد رحلة طويلة من تأليف الأغاني لكبار المطربين، وتترات المسلسلات وأشهرها كتابة أغاني فوازير نيللي، وفوازير عن الأنبياء والرسل، بالإضافة إلى مواويله عن التوعية والإرشاد، ومنها التوعية عن فيروس كورونا، والتي كانت تذاع في الإذاعة المصرية.

 وكان الشاعر الكبير بخيب بيومي، قد أصيب بوعكة صحية اليوم، وجري نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي، ولفظ أنفاسه الأخيرة بها. وجاري تحديد مكانه وموعد جنازته، بالتنسيق مع أسرته وأصدقائه الذين كان يعتبرهم عائلته، حيث أن عاش حياته بمفرده ولم يتزوج وكان يعتبر أصدقائه هم عائلته، ومعروف عنه بأنه صاحب الألف فزورة والألف موال. 

وولد الشاعر الغنائي بخيت بيومي في 18 يونيو عام 1942 بمحافظة الدقهلية في قرية كفر الحطبة مركز شربين، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وحصل على الثانوية الأزهرية في عام 1960 من المنصورة، وبدأ حياته مدرسا للخط، ثم اتجه إلى تأليف الأغاني والفوازير والمواويل واتجه مؤخر إلى كتابة أعماله في كتب أطلق عليها الموسوعة.

الشاعر بخيت بيومى المنصورة الدقهلية أغاني فوازير نيللي جنازة الشاعر بخيت بيومى

مواد متعلقة

تشييع النصف العلوى لضحية مدرس فيزياء فى الدقهلية

مجلس جامعة المنصورة يهنئ كلية التمريض لحصولها على الاعتماد الدولى

مجلس جامعة المنصورة يكرم الدكتور محمد غنيم لفوزه بجائزة أفضل إنتاج علمى

محافظ الدقهلية ووزير التربية والتعليم يفتتحان معرض المدرسة المنتجة "أهلا رمضان"

محافظ الدقهلية يستقبل وزير التعليم لافتتاح عدد من المدارس

بالأسماء.. 7 مصابين فى انقلاب سيارة على كوبرى بالدقهلية

تفاصيل الاعتماد الدولى لكلية التمريض بجامعة المنصورة

جامعة المنصورة الأهلية تفتتح فرعًا لـ IEEE لدعم الابتكارات الهندسية للطلاب

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن في أخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأميركية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة

10 أسرى مقابل كل محتجز إسرائيلى.. تفاصيل جديدة بشأن هدنة غزة