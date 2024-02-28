رئيس جامعة المنصورة يستقبل السفير اليابانى لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان في مصر، وحرمه الدكتورة ريكو أوكا؛ وذلك لمناقشة سبل التعاون بين جامعة المنصورة ومؤسسات البحث العلمي والجامعات اليابانية، في إطار استراتيجية الجامعة لتفعيل وتوطيد الشراكات الدولية.

تفاصيل الزيارة

رحَّب الدكتور شريف خاطر، في مستهل الزيارة بالسفير الياباني، مشيرًا إلى قوة العلاقات المصرية اليابانية على جميع المستويات ووجود روابط كثيرة مشتركة.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية تعظيم التعاون نظرًا لوجود عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من خريجي الجامعات اليابانية، وتطلعه إلى تعميق وتوطيد الشراكات بين جامعة المنصورة والجامعات اليابانية وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإنشاء درجات علمية مشتركة والإشراف المشترك وتبادل الرسائل والأبحاث العلمية.

بدوره، أعرب السفير أوكا هيروشي، عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا أنها من الجامعات العريقة والشهيرة والمتطورة، مشيرًا إلى وجود سبل عديدة لتفعيل التعاون بين جامعة المنصورة والمؤسسات التعليمية والبحثية في اليابان منها المنح المقدمة من جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية، تقديم منح دراسية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا مقدمة الحكومة اليابانية ضمن برامج الجامعات الدراسية والتدريبية، زيادة التعاون مع الجامعات اليابانية في التخصصات المختلفة.

كما أشار إلى تطلعه لعقد يوم ثقافي داخل الجامعة للتعريف بالثقافة والحضارة اليابانية وأوجه التعاون مع الثقافة المصرية، والتي تشمل المنح التي تقدمها الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية اليابانية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعظيم – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتور ياسر لطفي –عميد كلية طب الأسنان، الدكتور مها العشماوي – عميد كلية الطب البيطري، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور محمد الرفاعي – مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتور أحمد أنور العدل – المشرف العام على إدارة الوافدين.

ومن الجانب الياباني، حضر الدكتور توشيفومي إيتو – مدير مركز الإعلام والثقافة بسفارة دولة اليابان بالقاهرة، الدكتور ساتو تومونوري – باحث بجمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية.

وعلى هامش اللقاء، تم عقد لقاء مع أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة من التخصصات المختلفة خريجي منح الجامعات اليابانية، وتم خلال اللقاء مناقشة تجربة أعضاء هيئة التدريس خلال فترة دراستهم بالجامعات اليابانية.

وأوضح السفير، أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة يمثلون جسرًا للتواصل مع الجامعات اليابانية وبين البلدين في المستقبل.

وفي ختام الزيارة تم تنظيم جولة لبعض المنشآت في الجامعة: زيارة تفقدية لمركز الجهاز الهضمى وتم تفقد تجهيزات مبنى زراعة الكبد الجديد والخدمات الطبية للمركز، واستقبل الوفد خلال الزيارة الدكتور محمد عبدالوهاب، المشرف العام على زراعة الكبد، الدكتور حلمي عزت، مدير المركز، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالمركز.

كما تم تفقد مركز جراحة الكلى والمسالك البولية استقبلهم خلال الزيارة العالم الجليل دكتور محمد غنيم مؤسس المركز، الدكتور باسم صلاح، مدير المركز وأعضاء هيئة التدريس بالمركز.

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