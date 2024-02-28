الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين فى انفجار فرن داخل مصنع ألومنيوم بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان في انفجار فرن داخل مصنع ألومنيوم بالدقهليه.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانفجار فرن داخل مصنع ألومنيوم بمدينة ميت غمر.

وعلى الفور انتقلت قوة من الدفاع المدني والحريق وسيارات الإسعاف إلى المصنع وقوة من مركز شرطى ميت غمر. 

وتبين أن الحادث لمصنع الومنيوم بصهرجت الكبرى وانفجار فرن الومنيوم في وجه المصابين وإصابة كل من محمد محمود حسين -٢سنه بحرق من الدرجة الأولى والثانية بالبطن والذراعين والرقبه من الامام دخول قسم عنايه الطوارئ  وفرج عثمان السيد عثمان ٢٣سنه حرق من الدرجه الأولي والثانيه بالذراع الأيسر وتم نقلهم مستشفى ميت غمر المركزي وعرضهم على اداره الرعايه الحرجه والعاجل وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انفجار فرن الدقهلية مروان حبيب مدير أمن الدقهلية مدير المباحث الجنائية

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