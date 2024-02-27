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محافظات

محافظ الدقهلية: صرف أجهزة تعويضية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية (صور)

جريدة الدستور

كلف د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الثلاثاء، د.وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية بتسليم مشروعات تمكين اقتصادي لعدد من الأسر الأولي بالرعاية وصرف أجهزة تعويضية لعدد من الحالات ذوي القدرات الخاصه من خلال التعاون مع جمعية الأورمان والبنك الأهلي الكويتي مصر.

جاء ذلك بحضور عبد الخالق عبد العظيم، مدير مكتب الأرومان بالدقهلية، وآيات الفقي مدير الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي الكويتي "مصر"، وماري ملاك مدير الشمول المالي بالبنك الاهلي الكويتي، وسلمي محمود الشافعي مدير علاقات العملاء بفرع المنصورة.

قال المحافظ “اتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المتواصل للأسر الأولي بالرعاية وتقديم الرعاية الكامل لهم، سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو توفير مشروعات التمكين الاقتصادي”.

وثمن مختار دور مديرية التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان والبنك الأهلي الكويتي مصر علي تقديم الدعم الكامل للأسر الأولي بالرعاية سواء من خلال توفير مشروعات التمكين الاقتصادي أو صرف أجهزة تعويضية لعدد من حالات ذوي القدرات الخاصة.

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أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

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