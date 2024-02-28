الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": الكشف على 1645 مريضًا في قافلة علاجية بقرية اليوسفية

جانب من القافله
جانب من القافله

وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين والثلاثاء  فى قرية اليوسفية مركز بني عبيد، وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل وبحضور اللواء عادل برغش رئيس المجلس المحلي ببني عبيد والدكتور محمد الجوهري مدير الإدارة وهاني السيد ووليد سيد من فريق اشراف الوزارة.

 

جرى توقيع الكشف على 1645 مريضًا، وضمت  10 عيادات  منها  (2 أطفال - 2 باطنة - رمد - الأنف والأذن  - جراحة - اسنان - جلدية - عظام - نساء وتنظيم أسرة)  فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray وقد  جاء بيان القافلة كالتالي:  باطنة 290، أطفال 204،جراحة 188،أسنان 162،جلدية 163، انف واذن 133،رمد 152،عظام 184،نسا وتنظيم اسرة 169


كما تم إجراء عدد 285 تحليلًا مختلفًا  للمرضى،  64 حالة أشعة عادية  وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات  لـ 165 مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم  وتحويل 43 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم واصدار 22 قرارًا للعلاج على نفقة الدولة.


من جانبه، لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 44 ندوة تثقيفية، و130 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

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شريف مكين وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة الدقهلية قافلة طبية علاجية

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