محاكمة المتهم بشطر طالب الدقهلية 21 مارس

حددت محكمة جنايات المنصورة موعد أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل إيهاب أشرف 16 عاما، أمام الدائرة السابعة برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، بتاريخ 21 مارس.

جاء ذلك بناءا على قرر المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بإحالة "م. ع"، 26 مدرس الفيزياء المتهم بقتل إيهاب أشرف وتقطيع جسده إلى 3 أجزاء إلى محكمة الجنايات.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك خلال عرضه الإثنين، لتجديد حبسه واعترافه بارتكاب الواقعة.



تفاصيل الواقعه

وعثرت قوات الإنقاذ النهري التي جرى تكليفها بالبحث ببحر التبن على متعلقات الطالب الضحية وهي "ساعة يد- هاتف محمول"، فضلا عن السكين التي استخدمها المتهم في التخلص منه وشطر جسده إلى أجزاء وفصل الرأس عن الجسد.

وأجرى المتهم معاينة تصويرية لارتكابه الجريمة داخل السنتر الخاص به بمنطقة 21 الأمل، كما اعترف بارتكابه الواقعة قتل كونه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية نظرا لكثرة ديونه بمبالغ لا يستطيع سدادها ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، ففكر في التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذويه هاتفيا بمبلغ مالي.

وأقر المتهم أنه استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه.

وأضاف أنه قام بتقسيم الجثة إلى ثلاثة أجزاء "نصف سفلي- جزع- رأس"، ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي والقي الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين في محاولة منه لإخفاء جريمته.

وأوضح أنه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره.