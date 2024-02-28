الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع ملفات العمل مع "الصحة" و"الري" و"التعليم"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لوكلاء وزارات "الصحة" و"الري" و"التربية والتعليم"، بحضور ممثلي هيئة قضايا الدولة ومسؤولي الشؤون القانونية بالمحافظة واستهدف الاجتماع متابعة ملفات العمل بالمديريات الخدمية في عدد من الموضوعات المتعلقة بهيئة قضايا الدولة وذلك حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين. 

وأشار "مختار" إلى أن تحديد التوقيتات بشأن كل الموضوعات هي العامل الأساسي ومتابعتها دوريًا للعمل على إنهائها وفقًا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين، وأكد "مختار" أن المتابعة المستمرة أساس النجاح لتلافي الملاحظات وإنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة إنجاز العمل وفقًا للبرامج الزمنية المقررة.

ووجَّه "مختار" بضرورة الرد الفوري على جميع مخاطبات هيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بملفات بالمديريات الخدمية حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وشدد: "إننا نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كل المشاكل التي تواجههم وعلى كل مسؤول أن يؤدي عمله بما يرضي الله".

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية ممثلي هيئه قضيا الدولة حقوق المواطنين

مواد متعلقة

"صحة الدقهلية": الكشف على 1645 مريضًا في قافلة علاجية بقرية اليوسفية

"طب المنصورة" تستضيف ندوة علمية حول أساليب التغلب على الاحتراق الأكاديمي

محافظ الدقهلية: صرف أجهزة تعويضية لعدد من الأسر الأولى بالرعاية (صور)

أهالي كفر الحطبة يشيّعون جثمان الشاعر بخيت بيومي بشربين (صور)

«صحة الدقهلية»: استئصال ورم بالفك فى مستشفى أجا المركزى.. لأول مرة

محافظ الدقهلية: إحالة ٨٥ مخالفة تموينية للنيابة العامة

بعد صلاة الظهر.. تشييع جثمان الشاعر بخيت بيومى ابن مدينة المنصورة

تشييع النصف العلوى لضحية مدرس فيزياء فى الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل.. التموين توضح حقيقة زيادة الدعم بقيمة 100 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بعد تحويل مبالغ صفقة "رأس الحكمة".. السيسى يمازح محافظ البنك المركزى: "أول مرة أشوفك بتضحك"

الرئيس السيسى عن مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة: محدش يدفع 35 مليار دولار فى شهرين

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

الرئيس السيسى ممازحًا "سيدة بحبك ياريس": "هنعمل مشكلة فى البيت كده"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية