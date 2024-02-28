محافظ الدقهلية يتابع ملفات العمل مع "الصحة" و"الري" و"التعليم"

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا لوكلاء وزارات "الصحة" و"الري" و"التربية والتعليم"، بحضور ممثلي هيئة قضايا الدولة ومسؤولي الشؤون القانونية بالمحافظة واستهدف الاجتماع متابعة ملفات العمل بالمديريات الخدمية في عدد من الموضوعات المتعلقة بهيئة قضايا الدولة وذلك حرصًا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين والحفاظ على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

وأشار "مختار" إلى أن تحديد التوقيتات بشأن كل الموضوعات هي العامل الأساسي ومتابعتها دوريًا للعمل على إنهائها وفقًا للتوقيت المحدد ومعاقبة المقصرين، وأكد "مختار" أن المتابعة المستمرة أساس النجاح لتلافي الملاحظات وإنهاء المشكلات والمعوقات الطارئة لسرعة إنجاز العمل وفقًا للبرامج الزمنية المقررة.

ووجَّه "مختار" بضرورة الرد الفوري على جميع مخاطبات هيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بملفات بالمديريات الخدمية حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وشدد: "إننا نعمل جميعًا كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل على حل كل المشاكل التي تواجههم وعلى كل مسؤول أن يؤدي عمله بما يرضي الله".