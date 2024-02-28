إصابة مسن ببتر في أصبع القدم إثر حادث تصادم في الدقهلية

أصيب مسن ببتر في أصبع القدم إثر حادث تصادم دارجتين ناريتين بالدقهلية.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من نقطة تأمين مستشفى بلقاس بوصول مسن مصاب ببتر في إصبع القدم.



وانتقلت قوة من مباحث مركز بلقاس وتبين وقوع حادث على طريق دملاش _بلقاس تصادم عدد 2 موتوسيكل وإصابة لسيد عبدالعاطي أبوالعينين محمد 61 سنة بتر بأصابع القدم اليسري وتم نقله إلى مستشفى بلقاس العام وعرض التقرير الطبي على إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة وتحرير محضر بالواقعة.