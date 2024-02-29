الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بـ12 مليون جنيه.. افتتاح مدارس جديدة فى أجا بالدقهلية

جانب من افتتاح مدرسة
جانب من افتتاح مدرسة جديدة في أجا

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عددًا من المدارس بمركز ومدينة أجا بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة أجا النائب إيهاب أنيس، والنائبة أية فتي، واللواء صبري عبده، رئيس مركز ومدينة أجا.

وافتتح "مختار"، مدرسة الأمل الابتدائية بقرية منشأة الأخوة على مساحة 1.200 متر مربع، ومكونة من 16 فصلًا تعليميًا بتكلفة 8 ملايين جنيه تقريبًا وتفقد فصول المدرسة والمعمل ومنطقة الألعاب.

كما افتتح المحافظ، توسعات مدرسة سهير الأتربي الابتدائية على مساحة 2.285 متر مربع ومكونة من 8 فصول تعليمية بتكلفة 4 ملايين جنيه تقريبًا وتفقد فصول المدرسة والمعمل.

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكل الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيلٍ جديد مُسلَّح بالعلم والمعرفة.

جانب من افتتاح مدرسة جديدة في أجا
جانب من افتتاح مدرسة جديدة في أجا
جانب من افتتاح مدرسة جديدة في أجا
جانب من افتتاح مدرسة جديدة في أجا
جانب من افتتاح مدرسة جديدة في أجا
جانب من افتتاح مدرسة جديدة في أجا
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية افتتاح عدد من المدارس اجا

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