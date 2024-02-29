إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على طريق جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على طريق جمصة الدولي أمام إسعاف الكسارة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: أمير صلاح عبدالله شلبي، 14 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وحمادة أحمد عبدالرازق المشاوي، 29 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وناجح فوزي عبدالرحمن عوف، 55 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني.

كما أصيب كل من: علي مسعد أبونادي علي، 40 عامًا، مقيم بقرية 54 الحفير بالستاموني، وأحمد السيد عبدالمطلب علي، 23 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وإيهاب حمادة إبراهيم عبدالرحيم، 20 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني.

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وجار عمل الأشعات اللازمة للاطمئنان على حالاتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.