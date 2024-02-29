الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 6 فى حادث انقلاب سيارة على طريق جمصة بالدقهلية

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على طريق جمصة الدولي، بمحافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، على طريق جمصة الدولي أمام إسعاف الكسارة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة كل من: أمير صلاح عبدالله شلبي، 14 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وحمادة أحمد عبدالرازق المشاوي، 29 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وناجح فوزي عبدالرحمن عوف، 55 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني.

كما أصيب كل من: علي مسعد أبونادي علي، 40 عامًا، مقيم بقرية 54 الحفير بالستاموني، وأحمد السيد عبدالمطلب علي، 23 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني، وإيهاب حمادة إبراهيم عبدالرحيم، 20 عامًا، مقيم بقرية البنزيمة بالستاموني.

وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وجار عمل الأشعات اللازمة للاطمئنان على حالاتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

حادث انقلاب طريق جمصة الدولي جمصة الدقهلية اللواء مروان حبيب

مواد متعلقة

تفاصيل التحقيق مع زوجة المتهم بشطر طالب بمحافظة الدقهلية

إصابة 3 أشخاص سقط عليهم ديكور قصر الثقافة بالمنصورة

رئيس جامعة المنصورة يستقبل السفير اليابانى لبحث سبل التعاون

إصابة شخصين فى انفجار فرن داخل مصنع ألومنيوم بالدقهلية

إصابة مسن ببتر في أصبع القدم إثر حادث تصادم في الدقهلية

محاكمة المتهم بشطر طالب الدقهلية 21 مارس

محافظ الدقهلية يتابع ملفات العمل مع "الصحة" و"الري" و"التعليم"

"صحة الدقهلية": الكشف على 1645 مريضًا في قافلة علاجية بقرية اليوسفية

الأكثر قراءة

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

هتك عرض 99 سيدة.. الإعدام شنقًا لطبيب روض الفرج

أيام قليلة ويخرج للنور.. تفاصيل قانون التصالح الجديد 2024

"حماس": مجزرة شارع الرشيد غير مسبوقة.. وبايدن متواطئ مع الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة