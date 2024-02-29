الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 4 شباب في سباق موتسيكلات على الطريق السريع بالدقهلية

جثه
جثه

لقي شابان مصرعهما وأصيب اثنين آخرين على طريق دكرنس بالدقهلية، في سباق موتوسيكلات بين عدد من الشباب.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم اثنين موتوسيكل في سباق على طريق أشمون- دكرنس، ما أدى إلى مصرع شابين هما محمود إبراهيم الغباري محمد، ٢٠ عاما، وحمدي علي الدين عبد السميع، ٢٢ عاما، وأصيب كلا من محمد جمعة محمد عباس ١٧عاما، وإبراهيم رزق محمود بدوي٢٠ عاما، وجميعهم مقيمى منية النصر.

نقل المتوفين والمصابين لمستشفى منية النصر، وجرى عمل الإسعافات الأوليه للمصابين، وتحويلهم إلى مستشفى المنصورة لعمل الأشعة اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

إصابة شخصين في انفجار فرن بمصنع ألومنيوم بالدقهلية

كان أصيب شخصان في انفجار فرن بمصنع ألومنيوم بالدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانفجار فرن داخل مصنع الومنيوم بمدينه ميت غمر.

على الفور انتقلت قوة من الدفاع المدني والحريق وسيارات الإسعاف إلى المصنع، وقوة من مركز شرطة ميت غمر.

دكرنس سباق موتوسيكلات مصرع شابين الدقهلية مروان حبيب

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