الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

صحة الدقهلية: انتهاء فعاليات تدريب المرحلة الثانية من ركن المشورة للأطفال

جانب من التدريب
جانب من التدريب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انتهاء فعاليات تدريب المرحلة الثانية من برنامج ركن المشورة للأطفال CCD في 13 إدارة صحية بواقع 39 وحدة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ  الدقهلية، برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

وكشف الدكتور تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية، أنه تم تدريب 80 ممرضة بالوحدات المذكورة، 40 عضوًا من فريق الإشراف بالإدارات بالإضافة إلى 15 عضو ًا من مركز معلومات الإدارات المذكورة.


وأضاف "الطنبولى" أنه سيتم  تفعيل العمل بركن المشورة في الـ39 منشأة بداية من أول مارس 2024  على أن يجرى تنفيذه في باقي وحدات محافظة الدقهلية تباعا خلال الفترة القادمة.

يذكر أن ركن المشورة يقدم المشورة للأسر حول الرعاية من أجل تطور ونمو الطفل، ومن خلاله يتم تحديد التفاعل بين الطفل ومقدم الرعاية بشكل مباشر، وتقوية العلاقة بين الطفل ومن يعتني بيه ويحرص علي تنمية وتطور مهاراته.

شريف مكين وكيل وزارة الصحة الدقهلية وزارة الصحة خالد عبد الغفار

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