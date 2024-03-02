السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

رويترز: استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار فى غزة بالقاهرة غدًا

غزة
غزة

قالت مصادر أمنية مصرية بحسب وكالة رويترز، اليوم السبت، إنه من المقرر أن تستأنف مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في القاهرة غدًا الأحد.

وأضافت المصادر أن إسرائيل وحركة حماس اتفقتا على مدة الهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، مضيفين أن إتمام الاتفاق لا يزال يتطلب اتفاقًا على انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال غزة وعودة السكان إليه.

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بايدن: استهداف إسرائيل الفلسطينيين اليوم سيعقد المفاوضات بشأن المحتجزين

بايدن: إسرائيل وحركة حماس متباعدتين في مفاوضات اتفاق النار

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، إن إسرائيل وحركة حماس ما زالتا متباعدتين في مفاوضات اتفاق النار الذي يرتقبه بشدة سكان قطاع غزة والعالم.

وقال بايدن أمس الجمعة: "إنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بحلول شهر رمضان المبارك، والذي يبدأ في 10 مارس تقريبًا، ولكن "لم نصل إلى هناك بعد".

وردًا على سؤال حول ما يجب أن يحدث في المفاوضات، قال بايدن: إنه يجب أن يكون هناك اتفاق على التوقيت، و"ما زالتا متباعدتين"، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم السبت.

وبعد أن تحولت عملية تسليم قافلة المساعدات إلى عملية دموية يوم الخميس في مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 115 فلسطينيًا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، قال بايدن: "إن الحدث سيعقد المفاوضات بشأن وقف محتمل للقتال من شأنه أن يسمح بالإفراج عن هؤلاء الرهائن مقابل الأسرى الفلسطينيين".

وأثارت الجريمة الإسرائيلية، الخميس، إدانة عالمية، حيث دعت فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل، وبعد أن غمرت الحشود قافلة المساعدات، ألقى المسئولون الإسرائيليون باللوم في سقوط الضحايا على التدافع، لكن المسئولين في غزة ألقوا باللوم على النيران الإسرائيلية.

وقال بايدن يوم الجمعة أثناء إعلانه عن خطة الإنزال الجوي: "لقد وقع الأبرياء في حرب رهيبة غير قادرين على إطعام أسرهم، وقد رأيت الرد عندما حاولوا الحصول على المساعدات".

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