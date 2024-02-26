الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

البرهان يصل إلى طرابلس وسط حديث عن إطلاق الدبيبة مبادرة سلام فى السودان

البرهان
البرهان

وصل القائد العام  للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الإثنين، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في زيارة رسمية، وسط حديث عن إطلاق عبدالحميد الدبيبة مبادرة سلام في السودان.

وسيجري البرهان، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء المقال من البرلمان عبد الحميد الدبيبة، حول العلاقات الثنائية بين ليبيا والسودان.

ويرافق قائد الجيش السوداني في الزيارة، وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وأعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، عن طرحه "مبادرة الدبيبة" لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان.

وقدم رئيس حكومة الوحدة الليبية، دعوة لرئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان، وحميدتي لزيارة طرابلس.

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رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة

ويذكر أنه يجري رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى طرابلس يوم الإثنين، للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وبناء على دعوة رسمية تلقاها من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يجري عبد الفتاح البرهان زيارة رسمية إلى طرابلس، اليوم الإثنين.

وأفاد مصدر مقرب من المجلس الرئاسي بأن "المنفي تلقى رسالة من البرهان ونيته لزيارة ليبيا لبحث القضية السودانية، وذلك خلال لقائه السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد في 22 يناير من العام الجاري".

وأكد مكتب الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، أن "رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان سيقوم بزيارة رسمية مرتقبة إلى طرابلس".

هذا وذكر مكتب الإعلام بحكومة الوحدة الوطنية الليبية يوم أمس بأن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أجرى مكالمة هاتفية مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ودعاه إلى زيارة ليبيا.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن الاتصال الهاتفي تناول ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لإحلال السلام والاستقرار في السودان الشقيق"، فيما أعلن عبد الحميد الدبيبة، عن مبادرة لـ"إحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

البرهان العاصمة الليبية طرابلس مبادرة سلام السودان

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