قنصل السودان بأسوان يشيد بالمواقف المصرية الداعمة لاستقبال النازحين من بلاده

أشاد القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان عبدالقادر عبدالله، بالمواقف المصرية الداعمة للسودان في أزمته السياسية الحالية، والمساندة في تقديم أوجه الدعم الكامل وإتاحة الفرصة لاستقبال السودانيين النازحين من البلاد؛ بسب ويلات الحرب الدائرة بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.

وأكد القنصل السوداني - خلال تصريحات صحفية صادرة عن القنصلية بأسوان اليوم الأحد؛ للحديث عن مهام القنصلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين - أن القنصلية دورها التنسيق بين المنظمات التي تقدم الدعم للسودانيين.. موضحا أن مبادرة الأشقاء المصريين لعبت دورا مهما في توزيع المواد الغذائية وتقديم الدعم ومعاونة المرضى السودانيين في توفير فرص العلاج المناسبة لهم، وخاصة مرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المستعصية، بالتنسيق مع المنظمات والسلطات المصرية.

وقال إن القنصلية السودانية ما زالت مستمرة في تقديم كل الحلول لمشكلات السودانيين النازحين إلى مصر، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري الذي لا يدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة من مؤسسات الدولة المصرية للجانب السوداني.

ووعد القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، بتذليل كل المعوقات ومعالجة المشكلات المتعلقة بمعاناة السودانيين، سواء بالتنسيق مع الجانب المصري، أو التواصل مع الحكومة السودانية في الخرطوم.