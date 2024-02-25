الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قنصل السودان بأسوان يشيد بالمواقف المصرية الداعمة لاستقبال النازحين من بلاده

القنصل العام لجمهورية
القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان عبدالقادر عبدالله

 أشاد القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان عبدالقادر عبدالله، بالمواقف المصرية الداعمة للسودان في أزمته السياسية الحالية، والمساندة في تقديم أوجه الدعم الكامل وإتاحة الفرصة لاستقبال السودانيين النازحين من البلاد؛ بسب ويلات الحرب الدائرة بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.

السودان يؤكد حق الشعب الفلسطينى فى بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

وأكد القنصل السوداني - خلال تصريحات صحفية صادرة عن القنصلية بأسوان اليوم الأحد؛ للحديث عن مهام القنصلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين - أن القنصلية دورها التنسيق بين المنظمات التي تقدم الدعم للسودانيين.. موضحا أن مبادرة الأشقاء المصريين لعبت دورا مهما في توزيع المواد الغذائية وتقديم الدعم ومعاونة المرضى السودانيين في توفير فرص العلاج المناسبة لهم، وخاصة مرضى الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المستعصية، بالتنسيق مع المنظمات والسلطات المصرية.

txt

مجلس السيادة يطلع رئيس رواندا على تطورات الحرب فى السودان

وقال إن القنصلية السودانية ما زالت مستمرة في تقديم كل الحلول لمشكلات السودانيين النازحين إلى مصر، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري الذي لا يدخر جهدا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة من مؤسسات الدولة المصرية للجانب السوداني.
ووعد القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان، بتذليل كل المعوقات ومعالجة المشكلات المتعلقة بمعاناة السودانيين، سواء بالتنسيق مع الجانب المصري، أو التواصل مع الحكومة السودانية في الخرطوم.

القنصل العام لجمهورية السودان عبدالقادر عبدالله السودانيين الحكومة السودانية القنصلية بأسوان معاونة المرضى السودانيين

مواد متعلقة

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

الأكثر قراءة

عاجل| استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور فى كواليس مفاوضات الهدنة؟

بقيادة مصر.. كيف أعاد اجتماع باريس إحياء المفاوضات المتوقفة والتغلب على الخلافات؟

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون جوازات السفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم