مجلس السيادة يطلع رئيس رواندا على تطورات الحرب في السودان

يجري نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار اير، مع الرئيس الرواندي بول كاجامي وبعض المسؤولين مباحثات بشان تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.

ووصل نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير، اليوم إلى العاصمة الرواندية كيجالي في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.

وكان في استقبال مالك عقار اير بمطار كيجالي الدولي جيمس كاباريبي وزير الدولة للشؤون الخارجية وطاقم السفارة السودانية برواندا.

كما تتناول الزيارة وفق مجلس السيادة السوداني مسار العلاقات الثنائية بين السودان ورواندا وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك، بجانب لقاء نائب رئيس مجلس السيادة سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوربية والإفريقية والآسيوية والعربية وعدد من ممثلي الجالية السودانية برواندا.



مجلس السيادة الانتقالي يطلع السفراء الأوروبين على انتهاكات الدعم السريع

هذا والتقى نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار اير بمقر السفارة السودانية في أوغندا أمس سفراء المجموعة الأوربية بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير حسين عوض وسفير السودان بأوغندا أحمد إبراهيم أحمد.

وقدم عقار تنويرا مفصلا للسفراء حول تطورات الحرب الجارية والأوضاع السياسية والإنسانية والدور الذي يتطلع له السودان من أصدقائه في الغرب.

و‏أكد نائب رئيس مجلس السيادة سعي حكومة السودان لإنهاء الحرب وليس لإيقاف الحرب لأن طموح حكومة السودان هو انهاء التاريخ الطويل للحروب في السودان عبر خارطة طريق إنهاء الحرب بمراحلها الاربعة التي تؤسس لحقبة جديدة في تاريخ الدولة السودانية.

‏وأوضح عقار انتهاك قوات الدعم السريع المتمردة للقوانين السودانية والقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من القتل والعنف الجنسي بأنواعه واستخدام الاغتصاب كسلاح والعبودية الجنسية والتطهير العرقي والابادة الجماعية وتدمير البنية التحتية واحتلال منازل المواطنين والتهجير القسري للمواطنين وإطلاق سراح المدانين من السجون، وآخر الإضافات إلى القائمة من تدمير كامل للمدخلات الزراعية لمشروع الجزيرة والمرافق والمعدات الزراعية الخاصة بالمشروع وهو من أكبر المشاريع الزراعية في القرن الإفريقي.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير حسين عوض أن نائب رئيس مجلس السيادة أكد للمجموعة رغبة حكومة السودان وسعيها للوصول إلى السلام، مبينا موقف حكومة السودان من المنابر المتعددة، وكذلك شرط قبول حكومة السودان للوساطة ومقياس نجاحها من جدية في تحقيق السلام والحفاظ على السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد.

وأوضح نائب رئيس مجلس السيادة انفتاح حكومة السودان وأهمية أن يبدي الجميع آراءهم حول الملف السياسي، مشددا على عدم قبول إدارة الملف الداخلي السوداني خارجيا.

