برنامج الأغذية العالمى: أقل من 5% من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة يوميًا

قال مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، للصحفيين، اليوم الخميس، إنه يوجد حاليا أقل من 5% من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن الحرب المستعرة منذ عشرة أشهر، وراح ضحيتها آلاف المدنيين، بينما نزح ثمانية ملايين نصفهم من الأطفال، دفعت البلاد إلى حالة من انعدام الأمن الغذائي، وإن البلاد أصبحت على حافة الانهيار، إذ يعاني معظم السكان من الجوع، فما يزيد على 25 مليون سوداني باتوا يحتاجون للمساعدة، و18 مليونا منهم يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، وفقًا للأمم المتحدة.

السعى مع أطراف الصراع لفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين

وفي وقت سابق، طالب رئيس منظمات المجتمع المدني السودانية، عادل عبدالباقي، أطراف الصراع واللجنة الإنسانية في بورتسودان والمنظمات الإقليمية والدولية بالتعجيل في مجابهة الأزمة الإنسانية في كردفان ودارفور، والسعي مع أطراف الصراع لفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين العزّل.

وقال "عبدالباقي" إنه بعد مرور أكثر من 300 يوم منذ اندلاع الحرب في السودان تدخل الولاية مرحلة إنسانية كارثية وخطيرة جدا من انعدام تام في الغذاء والدواء والأمن.

وأضاف أن ولاية كردفان تشهد حصارا ممنهجا من القوات المسلحة والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان، جناح عبدالعزيز الحلو، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني، لا سيما بعد قطع طريق الدلنج كادوقلي والدلنج الأبيض وعدم فتح ممرات آمنة، الأمر الذي عرقل عمل المنظمات وقيامها بتوصيل المساعدات الإنسانية للمواطنين العزّل.